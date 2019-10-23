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 Аэропорт "Киев" вновь отменяет рейсы из-за тумана

В Международном аэропорту "Киев" 23 октября в связи с неблагоприятными погодными условиями отменены несколько авиарейсов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает БизнесЦензор.

Отменены рейсы: Варшава LO755 (LOT), Барселона VY7750 (Vueling Airlines), Минск 2847 (Belavia).

Рейсы, которые были перенаправлены в запасного аэродрома в Борисполь: Ганновер W66108 (Wizz Air), Рим AZ590 (Alitalia), Лиссабон W66192 Wizz Air, Катовице W1277 (Wizz Air), Рига W6280 (Wizz Air), Вена W6128 (Wizz Air).

Рейс 275 Неаполь-Киев (Ernest) приземлился в аэропорту Львова.

На внутренних рейсах авиакомпании "Мотор Січ" отменен утренний рейс в Одессу, задерживаются рейсы в Запорожье и Львов.

"Как и предупреждали синоптики, в Киеве и области густой туман, ветер и ограниченная видимость. По состоянию на 9:00, 23 октября, горизонтальная видимость достигала 200 м, вертикальная - 50 м", - сообщает аэропорт.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155408
 
 
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