 Аэропорт "Киев" вновь отменяет рейсы из-за тумана

Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает БизнесЦензор.

Отменены рейсы: Варшава LO755 (LOT), Барселона VY7750 (Vueling Airlines), Минск 2847 (Belavia).

Рейсы, которые были перенаправлены в запасного аэродрома в Борисполь: Ганновер W66108 (Wizz Air), Рим AZ590 (Alitalia), Лиссабон W66192 Wizz Air, Катовице W1277 (Wizz Air), Рига W6280 (Wizz Air), Вена W6128 (Wizz Air).

Рейс 275 Неаполь-Киев (Ernest) приземлился в аэропорту Львова.

На внутренних рейсах авиакомпании "Мотор Січ" отменен утренний рейс в Одессу, задерживаются рейсы в Запорожье и Львов.

"Как и предупреждали синоптики, в Киеве и области густой туман, ветер и ограниченная видимость. По состоянию на 9:00, 23 октября, горизонтальная видимость достигала 200 м, вертикальная - 50 м", - сообщает аэропорт.