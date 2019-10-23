 Нацагентство направило в суд протокол против члена Высшего совета правосудия

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАПК сообщает БизнесЦензор.

По результатам проверки декларации комкова за 2017 год, Национальное агентство установило декларирование недостоверных сведений на общую сумму более 192 тыс. гривен.

Это превышает 100 прожиточных минимумов для и является признаком правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Так, декларант недостоверно указал размер полученной за отчетный период пенсии и доход от предоставления имущества в аренду, который отличается от достоверного на общую сумму более 72 тыс. гривен, а также отметил недостоверные сведения о размере своего финансового обязательства на сумму 126,9 тыс гривен", - сообщает НАПК.