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 Совет Нацбанка хочет получить статус руководящего органа НБУ

Совет Нацбанка может инициировать изменения законодательства для расширения своих полномочий по управлению НБУ.

Об этом в Facebook сообщил глава Совета Богдан Данилишин, сообщает БизнесЦензор.

"Рассмотреть возможность расширения полномочий Совета, придание ему статуса руководящего органа НБУ, наделенного более действенным инструментарием в части принятия решений в случае недостижения поставленных перед НБУ целей", - сообщает он.

Также Совет НБУ считает нужным устранить зависимость в оплате труда членов Совета от членов правления; усилить подотчетность правления и Совета обществу; устранить противоречия относительно объекта проверки НБУ внешним государственным органом контроля (не должно быть неохваченных сферой внешнего контроля объектов НБУ).

К другим предложениям Совета НБУ относится предложение регулировать вопросы управления собственным капиталом НБУ в части уточнения термина "денежно-кредитные обязательства" и уменьшение размера общих резервов; усиление независимость подразделения внутреннего аудита НБУ, обеспечение независимости Секретариата Совета.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155381
 
 
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