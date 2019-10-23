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 "Нафтогаз" прекратит начислять штрафы для ОСМД за небаланс газа

НАК "Нафтогаз Украины" получил право не начислять ОСМД штрафы за недобор и перебор газа.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"НАК "Нафтогаз Украины" подготовил и разослал потребителям, использующим газ в рамках специальных обязательств (ПСО – в частности, ОСМД с собственными котельными и другим теплопроизводителям), дополнительные соглашения о неприменении финансовых санкций за несоответствие заявленного и фактического объема потребления газа", - сообщает компания.

Возможность не применять такие санкции появилась после принятия Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, постановления № 2081 от 7 октября 2019 года "О внесении изменений в Правила поставки природного газа". Документ вступил в силу 12 октября.

Ранее "Нафтогаз" проводил консультации с регулятором об упрощении правил для непрофессиональных участников рынка газа.

Норма законодательства о финансовых санкциях при несоответствии заявленного и фактического объема потребления газа фактически действовала с марта 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155378
 
 
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