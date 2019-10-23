 "Нафтогаз" получил право не начислять штрафы для ОСМД за недобор газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"НАК "Нафтогаз Украины" подготовил и разослал потребителям, использующим газ в рамках специальных обязательств (ПСО – в частности, ОСМД с собственными котельными и другим теплопроизводителям), дополнительные соглашения о неприменении финансовых санкций за несоответствие заявленного и фактического объема потребления газа", - сообщает компания.

Возможность не применять такие санкции появилась после принятия Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, постановления № 2081 от 7 октября 2019 года "О внесении изменений в Правила поставки природного газа". Документ вступил в силу 12 октября.

Ранее "Нафтогаз" проводил консультации с регулятором об упрощении правил для непрофессиональных участников рынка газа.

Норма законодательства о финансовых санкциях при несоответствии заявленного и фактического объема потребления газа фактически действовала с марта 2019 года.