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 США продлили приостановку санкций против нефтехимических предприятий Беларуси

США продлили режим приостановки санкций в отношении девяти белорусских предприятий нефтехимической отрасли на полтора года, говорится в сообщении министерства финансов США.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Министерство финансов США во вторник опубликовало на своем официальном сайте обновленный документ, которым продлевается разрешение на совершение сделок с белорусскими предприятиями, подпадающими под санкции согласно указу президента США N13405.

В обновленном документе отмечается, что решение действует до 26 апреля 2021 года, "если оно не будет отменено".

Министерство финансов США частично сняло санкции с девяти белорусских предприятий нефтехимической отрасли в октябре 2015 года. До 2018 года данное решение пересматривалось раз в полгода, в прошлом году режим приостановки санкций был продлен на год.

Ограничения сняты с концерна "Белнефтехим" и его представительств, открытых акционерных обществ "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", УП "Белорусский нефтяной торговый дом".

Американским компаниям разрешено проводить с этими предприятиями операции. Однако в том случае, если транзакции превышают сумму более $50 тыс., то отчет по этим сделкам должен быть предоставлен в Госдепартамент США в течение 30 дней.

Ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим" и его предприятий Вашингтон ввел в 2007-2008 годах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155368
 
 
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