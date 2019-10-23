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Все про:алкоголь (205) законопроект (754) Зеленский (405) спирт (50) Укрспирт (115)

 Зеленский внес в Раду законопроект об отмене госмонополии на производство спирта (обновлено)

Президент Владимир Зеленский внесв Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" по либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде под №2300, его текст пока отсутствует на сайте парламента.

Как сообщили в пресс-службе президента, проект закона призван отменить государственную монополию на производство спирта и способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции. Документом, в частности, с 1 января 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта.

Согласно законопроекту, предусматривается предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности реализовывать осуществление деятельности по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.

Оптовая торговля на территории Украины пищевым спиртом осуществляется при наличии лицензии.

Оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей могут осуществлять учреждения здравоохранения и субъекты хозяйствования (организации) зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности при наличии лицензии. Порядок ведения реестра указанных учреждений устанавливает Кабинет министров Украины.

Проект закона вводит также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Согласно документу, экспорт спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового осуществляют субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство.

Кроме того, с целью защиты отечественного товаропроизводителя законопроектом предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров Украины государственные предприятия.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155367
 
 
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 Топ комментарии
 
Молодец клоун!!! Гордость нации!! Самое важное сейчас для страны - отменить госмонополию на спирт. Нет боле важной задачи сейчас...
...способствовать детенизации рынка спирта... Молодец! Все правильно! Это сейчас все в тени, а вот когда на каждом углу спирт будут делать - так сразу наступит детенизация....
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Все как хуйло вв завещал..
На все цены космос, а шмурдяк будет стоить копейки .
Споить народ, что бы вопросов не было .
Когда уже эта собака Зе подохнет..
Турчинова в президенты...
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В результаті скасування держмонополії держава втратить вагому статтю доходу. Дірка в Держбюджеті зросте. А коли дозволять імпорт спирту, то тоді вітчизняна промисловість взагалі збанкрутує.
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Молодец клоун!!! Гордость нации!! Самое важное сейчас для страны - отменить госмонополию на спирт. Нет боле важной задачи сейчас...
...способствовать детенизации рынка спирта... Молодец! Все правильно! Это сейчас все в тени, а вот когда на каждом углу спирт будут делать - так сразу наступит детенизация....
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ну не для всех к счастью в етой стране важны вече и натянутый флаг над днипром в кыеве, кому то и работать-создавать места с зп для бездарей а ля патриотов по прежнему надо
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в колумбії теж робочі місця на коксових плантаціях наркобарони створюють для такий торчків як зе треба
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дамбасянин напевно, все строчиш, що Дамбас всех кормит?
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Это ты своему ***** расскажи кацапская погань, пускай в своей орде научит кого-то работать, а то голожопые с голодухи только и можете нападать и грабить ... С каких это пор мокша с чеченским членом во рту имеет право что то хрюкать???
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а ти вкурсі, що майже всі спиртзаводи чомусь збиткові, але не закриваються, а директора мільйонери і спирт продається на чорному ринку у будь-яких обсягах?
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Ограничение на минимальную цену спиртосодержащих напитков тоже снимите или бардак будет продолжаться?
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Все как ***** вв завещал..
На все цены космос, а шмурдяк будет стоить копейки .
Споить народ, что бы вопросов не было .
Когда уже эта собака Зе подохнет..
Турчинова в президенты...
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єтил - хімічна наркота, дайош в нарід халяву
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В результаті скасування держмонополії держава втратить вагому статтю доходу. Дірка в Держбюджеті зросте. А коли дозволять імпорт спирту, то тоді вітчизняна промисловість взагалі збанкрутує.
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Подумайте сами и не будете задавать глупых вопросов. Сейчас-то плохо контролируется оборот спирта, а если будут лицензионные производители.... Показали 10 литров, а произвели тонну. И фик проконтролируешь. Добросовестные производители (в частности государство) уйдут в жопу, как и доходы бюджета.
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Во дает клоун. Видимо собирается втихиря, в антрактих 95 квартала гнать самогон. Зеленский подает в Раду законопроект об отмене госмонополии на производство спирта - Цензор.НЕТ 6512
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никто не работает против украинцев с таким рвением, как порохоботы и сами украинцы...
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