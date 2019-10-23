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 Зеленский подает в Раду законопроект об отмене госмонополии на производство спирта

Президент Владимир Зеленский подает в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" по либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового.

Об этом со ссылкой на Офис президента сообщает БизнесЦензор.

"Проект закона призван отменить государственную монополию на производство спирта и способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции", - говорится в сообщении.

Документом, в частности, с 1 января 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта.

Согласно законопроекту, предусматривается предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности реализовывать осуществление деятельности по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.

Оптовая торговля на территории Украины пищевым спиртом осуществляется при наличии лицензии.

Оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей могут осуществлять учреждения здравоохранения и субъекты хозяйствования (организации) зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности при наличии лицензии. Порядок ведения реестра указанных учреждений устанавливает Кабинет министров Украины.

Проект закона вводит также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Согласно документу, экспорт спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового осуществляют субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство.

Кроме того, с целью защиты отечественного товаропроизводителя законопроектом предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров Украины государственные предприятия.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155367
 
 
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Молодец клоун!!! Гордость нации!! Самое важное сейчас для страны - отменить госмонополию на спирт. Нет боле важной задачи сейчас...
...способствовать детенизации рынка спирта... Молодец! Все правильно! Это сейчас все в тени, а вот когда на каждом углу спирт будут делать - так сразу наступит детенизация....
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ну не для всех к счастью в етой стране важны вече и натянутый флаг над днипром в кыеве, кому то и работать-создавать места с зп для бездарей а ля патриотов по прежнему надо
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в колумбії теж робочі місця на коксових плантаціях наркобарони створюють для такий торчків як зе треба
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дамбасянин напевно, все строчиш, що Дамбас всех кормит?
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Ограничение на минимальную цену спиртосодержащих напитков тоже снимите или бардак будет продолжаться?
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Все как ***** вв завещал..
На все цены космос, а шмурдяк будет стоить копейки .
Споить народ, что бы вопросов не было .
Когда уже эта собака Зе подохнет..
Турчинова в президенты...
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єтил - хімічна наркота, дайош в нарід халяву
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В результаті скасування держмонополії держава втратить вагому статтю доходу. Дірка в Держбюджеті зросте. А коли дозволять імпорт спирту, то тоді вітчизняна промисловість взагалі збанкрутує.
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Во дает клоун. Видимо собирается втихиря, в антрактих 95 квартала гнать самогон. Зеленский подает в Раду законопроект об отмене госмонополии на производство спирта - Цензор.НЕТ 6512
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