 Экс-директор "1+1" Ткаченко не задекларировал дом в природоохранной зоне

Об этом со ссылкой на Наші гроші з Денисом Бігусом сообщает БизнесЦензор.

Задекларировать якобы арендованный дом на острове Ткаченко должен был еще будучи кандидатом в народные депутаты, но этого так и не сделал.

Недвижимость Ткаченко находится находится посреди участка земли в 4 гектара, которую город передал в аренду на 15 лет под водно-спортивный комплекс ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина".

Строить на этой земле жилье запрещено - это земля лесного фонда, которая относится к прибрежной защитной полосе и входит в охранную зону.

Сейчас имущество Ткаченко окружено забором. На автоматических воротах постоянно дежурит сторож, который запрещает желающим подойти к воде, что это частная территория.

Фото с этого незаконного имущество на Трухановом острове Александр Ткаченко обнародовал еще в мае 2018 года, что свидетельствует о том, что использует он его больше года, отмечает издание

Ткаченко недавно объявил, что он претендует на должность главы Киевской городской государственной администрации. На ней он хочет заменить действующего председателя КГГА Виталия Кличко.

"Во-первых, я не владею домом. Во-вторых, арендую его, и не тот, который на фото, а другой. В-третьих, арендовал его этим летом", - сказал Ткаченко в комментарии Цензор.Нет.

Он добавил, что неоднократно бывал на Трухановом острове для занятий спортом.

"Место замечательное, поэтому в этом году мы с женой решили арендовать на летний период там дом. Договор аренды подписали на полгода еще в мае этого года. Поэтому аренда будет отражена в декларации за текущий год", - добавил он.