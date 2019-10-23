 Цены на нефть снижаются после скачка накануне

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Снижению цен в среду способствовали данные Американского института нефти (API), согласно которым, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,45 млн баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром составляет $59,4 за баррель, что на $0,3 (0,5%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов выросла на $0,74 (1,26%), до $59,7 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,45 (0,83%) - до $54,03 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт увеличился в цене на $0,85 (1,59%), до $54,14 за баррель.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы в среду в 17:30 по Москве. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных S&P Global Platts, предполагает, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились шестую неделю подряд - на 4,7 млн баррелей. Запасы бензина снизились за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей, прогнозируют аналитики.

"Если доклад Минэнерго США подтвердит данные API, реакция нефтяного рынка может оказаться жесткой, и мы увидим активные продажи", - цитирует агентство Bloomberg аналитика CMC Markets Asia Pacific в Сиднее Майкла МакКарти.

Накануне в СМИ появились сообщения источников о том, что нефтедобывающие страны могут рассмотреть возможность более глубокого сокращения добычи на заседании в декабре в связи с растущими опасениями ослабления спроса в 2020 году. По словам источников, в первую, Саудовская Аравия хочет добиться более четкого выполнения странами ОПЕК обязательств по ограничению добычи в рамках действующего соглашения.