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Все про:таможня (433) ГФС (1382) Нефьодов (131) таможенный контроль (98) Варченко Ольга (1) ГБР (43)

 Госбюро расследований открыло дело о закупке сканеров для таможни

Государственное бюро расследований (ГБР) начало предварительное расследование по фактам нарушений при закупке Государственной фискальной службой сканеров для таможни.

Как передает БизнесЦензор, об этом замглавы ГБР Ольга Варченко сообщила на своей странице в сети Facebook.

По словам Варченко, соответствующие данные уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Замглавы ГБР напомнила, что накануне глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил, что ГФС закупила только 4 сканера из 7, но они не работают, так как были установлены с нарушениями. При этом некоторые комплексы были установлены за двойную оплату.

"Учитывая перечисленные факты, следователи Центрального аппарата ГБР начали расследование для полного и объективного исследования всех обстоятельств совершенного правонарушения. Действия работников таможни нанесли ущерб государственному бюджету и повредили государственным интересам. Квалифицируются они по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением)", – сообщила Варченко.

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Как сообщалось, накануне глава Таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что Государственная фискальная служба закупила четыре из ожидаемых семи сканеров, из которых ни один так и не был введен в эксплуатацию.

По словам главы Таможенной службы, в пунктах пропуска Шегини и Ужгород сканеры были установлены с нарушениями и требуют переустановки.

Напомним, Государственная фискальная служба (ГФС) 1 августа 2018 года подписала соглашение с китайской Nuctech Company Limited, которая стала победителем по двум лотам торгов на поставку сканирующих систем для таможни.

Согласно договору, китайская компания была обязана поставить 7 сканирующих систем для осмотра грузовых транспортных средств и контейнеров, предназначенных для оснащения пунктов пропуска на сумму 482,4 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155319
 
 
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