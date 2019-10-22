 Милованов уволил главу Фонда поддержки фермерских хозяйств

Как передает БизнесЦензор, об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Уволил директора государственного Фонда поддержки фермерских хозяйств Юрия Апалькова. Он решил сам себя назначить директором, когда истек срок его полномочий. Объяснить, почему он это сделал, – не смог", – сообщил министр.

Юрий Апальков с августа 2018 года исполнял обязанности руководителя Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств.

Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств является государственным бюджетным учреждением, основными направлениями его работы указаны обеспечение эффективного использования и своевременного возврата средств, выделяемых для финансовой поддержки фермерских хозяйств из государственного бюджета, а также предоставление финансовой помощи фермерским хозяйствам.