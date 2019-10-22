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Все про:увольнение (349) фермер (99) Милованов Тимофей (28)

 Милованов уволил главу Фонда поддержки фермерских хозяйств

Директор государственного Фонда поддержки фермерских хозяйств Юрий Апальков уволен с занимаемой должности.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Уволил директора государственного Фонда поддержки фермерских хозяйств Юрия Апалькова. Он решил сам себя назначить директором, когда истек срок его полномочий. Объяснить, почему он это сделал, – не смог", – сообщил министр.

Юрий Апальков с августа 2018 года исполнял обязанности руководителя Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств.

Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств является государственным бюджетным учреждением, основными направлениями его работы указаны обеспечение эффективного использования и своевременного возврата средств, выделяемых для финансовой поддержки фермерских хозяйств из государственного бюджета, а также предоставление финансовой помощи фермерским хозяйствам.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155316
 
 
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