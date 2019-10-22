 Криклий предложил создать маршрут доставки грузов из Беларуси в Грузию по воде

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры по итогам трехсторонней встречи министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Акаки Сагхирашвили и заместителем министра транспорта Республики Беларусь Андреем Ивановым, передает БизнесЦензор.

Криклий отметил, что активный диалог между странами базируется на взаимной заинтересованности в новых логистических решениях для обеспечения надежного транспортного сообщения.

Криклий также проинформировал грузинскую сторону относительно активизации украинско-белорусского сотрудничества в направлении развития внутренних водных путей и речного коридора Е-40 и возможности его включения в логистический маршрут между странами: "Потенциал этого маршрута для доставки грузов не используется на полную мощность, но имеет экономические преимущества. В ближайшее время Украина и Беларусь имеют целью провести все необходимые работы для запуска на полную мощность грузоперевозок на реках Днепр и Припять".

Стороны подтвердили перспективность включения такого вида доставки грузов в логистической маршруту Беларусь-Украина-Грузия.

Грузинская сторона проинформировала о подготовке ТЭО развития железнодорожно-паромных и фидерных перевозок между портами Грузии, Болгарии, Румынии и Украины.

Министр инфраструктуры Украины отметил, что для успешной реализации транзитного потенциала трех стран необходимо создать эффективную интегрированную транспортную сеть и вместе реализовывать совместные инфраструктурные проекты.

"Для достижения положительных результатов, мы предлагаем создать совместную трехстороннюю рабочую группу с участием экспертов морской и речной отрасли, железных дорог и представителей транспортных ведомств. Рабочая группа будет изучать потенциальные грузы, прогнозировать объемы, а также возможности финансирования фидерных перевозок, которые станут продолжением водного маршрута Беларусь-Украина, дальше - в Грузию и страны Азии. Я уверен, что это даст новый толчок к развитию транспортных перевозок между нашими странами", - заявил Криклий.

По итогам встречи был подписан протокол, который предусматривает активное развитие трехстороннего сотрудничества в сфере транспорта и логистики с использованием транспортно-логистической инфраструктуры Беларуси, Украины, Грузии и создании трехсторонней рабочей группы для обсуждения тарифов, объемов и видов грузов, оптимизации времени транспортировки грузов.