 "Приватбанк" снизил ставки по кредитам для малого бизнеса

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

Также "Приватбанк" сообщил о снижении ставки по программам лизинга автотранспорта и оборудования – с 19 до 17,5% годовых.

"Упрощение и удешевление кредитов – это наше видение будущего развития банка и всей экономики. Банку нужны успешные клиенты – это те, у которых растут прибыль, собственный капитал, основные средства производства и другие финансовые показатели", – отметил заместитель председателя правления "Приватбанка" Олег Сергеев.

В 2019 году по программе поддержки предпринимательства "КУБ" "Приватбанк" профинансировал более 24,5 тыс. проектов малого бизнеса. С начала года общий объем финансирования предпринимателей составляет 6 млрд грн.