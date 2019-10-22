 Фонд гарантирования ответил на обвинения "Укргаздобычи" по делу кредита "Дельта Банка"

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.

В Фонде напомнили, что после отнесения АО "Дельта Банк" к категории неплатежеспособных в 2015 году было выявлено, что кредиты "Укргаздобыча", взятые в этом банке незадолго до начала его вывода с рынка, были погашены поручителями за счет их средств, размещенных в том же АО "Дельта Банк".

"То есть, речь идет о классической схеме погашения займа без реальных внешних денежных поступлений, известной как "схлопывание". Соответственно, договоры поручительства, которые стали основанием для такого "погашения" кредитов АО "Укргаздобыча" были признаны… ничтожными", – сказано в сообщении.

В Фонде отмечают, что рядом судебных решений была подтверждена правомерность решения ликвидатора банка и установлена действительность требований АО "Дельта Банк" к "Укргаздобыче".

В итоге в августе 2017 года "Укргаздобыча" в порядке добровольного исполнения решения Верховного Суда перечислила на счет "Дельта Банка" 214,2 млн грн, которые были направлены на удовлетворение требований кредиторов банка.

"Остаток задолженности в размере более 200 млн грн по двум кредитным договорам был реализован на открытых торгах… 25 февраля 2019 года их победителем была определена компания, которая заплатила этот лот 75,7 млн грн", – отмечается в сообщении.

В Фонде подчеркивают, что участие в торгах взяла и НАК "Нафтогаз Украины", которая предложила за эти права требования 64,2 млн грн.

"Таким образом, новым кредитором АО "Укргаздобыча" по его обязательствам перед АО "Дельта Банк" стала компания-покупатель, правомерность требований которой подтверждена, в частности, постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 3 июля, оставленным в силе постановлением Верховного Суда от 16 августа", – сообщают в Фонде.

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Как сообщалось, 10 октября "Укргаздобыча" призвала правительство и президента проверить действия сотрудников Фонда гарантирования вкладов физических лиц и не допустить незаконное взыскание с госкомпании в пользу ООО "ФК "Фингрупп Фактор" более 215 млн грн.

В компании заявили, что 2013 году "Укргаздобыча" привлекала у "Дельта Банка" кредит на 150 млн грн. Тело кредита вместе с процентами погашено в августе 2017 года, когда банк уже находился в управлении Фонда гарантирования.

Однако, несмотря на это, "Дельта Банк" заявил новый иск, в котором просил взыскать с "Укргаздобычи" по этому же кредитному договору 215 млн грн. Этот вновь возникший долг впоследствии был передан ООО "ФК Фингрупп Фактор" с дисконтом в почти 70%.

Между "Дельта Банком" и финансовой компанией был заключен договор об уступке права требования, согласно условиям которого к "ФК "Фингрупп Фактор" переходят права требования по кредитному договору.

"Такие действия должностных лиц Фонда гарантирования вкладов в очередной раз вызвали задвоения суммы иска, в результате чего из государства в пользу частной структуры уже в ближайшие дни может быть незаконно взыскана сумма более 215 млн грн - средства, которые могут быть направлены на уплату налогов или выплату государству дивидендов", - говорилось в обращении "Укргаздобычи" к президенту и Кабинету министров.