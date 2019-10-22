 Порт "Одесса" отчитался о превышении плана получения прибыли на 24%

Об этом проинформировали в Администрации морского порта "Одесса", передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

По данным службы экономики Одесского филиала ГП "АМПУ", чистый доход госпредприятия в отчетном периоде находится на уровне планового показателя и составляет 781 млн грн.

Сумма расходов составляет 496 млн грн, что на 17% меньше плановой цифры.

Показатель себестоимости реализованных услуг также ниже планового на 16% и за девять месяцев составил 376 млн грн.

При этом по итогам девяти месяцев выполнение капитальных инвестиций составляет 183 млн грн, что на 24% больше итога девяти месяцев 2018 года.

"Совместная работа в данном направлении позволила в этом году нарастить грузооборот порта практически по всем основным позициям в номенклатуре сухих грузов. В частности, за девять месяцев перевалка зерна выросла более чем на 30%, черных металлов - на 16%, контейнеров - на 10%", - прокомментировал и.о. начальника ОФ ГП "АМПУ" Денис Карпов.

За девять месяцев порт "Одесса" нарастил перевалку на 17,5%, обработав 18,2 млн тонн грузов. При этом основной объем перевалки в порту составили сухие и тарно-штучные грузы.

Как сообщалось, 8 октября министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил руководителя Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Игоря Ткачука, назначив и.о. главы главного диспетчера порта Дениса Павильианити-Карпова.

30 сентября Министерство инфраструктуры уволило директора ГП "Одесский морской торговый порт" Виктора Войтко.

Согласно информации Мининфраструктуры, Виктор Войтко был назначен и.о. директора ГП ОМТП с ноября 2017 года. За 2018 год фактический фонд зарплаты Войтко составил 5,2 млн грн, в том числе должностной оклад – 1,4 млн грн, другие стимулирующие выплаты – 3,8 млн грн., соответственно, среднемесячная зарплата – 439,99 тыс. грн.

При этом под руководством Войтко Одесский порт значительно ухудшил финансово-экономические показатели деятельности: при плановом размере чистого дохода от реализации продукции в 323,6 млн грн в 2018 году фактически было получено лишь 164,9 млн грн. А при плановом размере общих доходов в 552 млн грн фактически было получено лишь 421,9 млн грн.

а 2020 годы.