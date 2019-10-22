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 Около 10 банков до сих пор не определились с моделью работы, – Рожкова

Около 10 банков до сих пор не определились с бизнес-моделью своей работы, что мешает их дальнейшему развитию.

Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова сообщил в интервью Голосу Америки, передает БизнесЦензор.

"На сегодняшний день мы имеем 76 банков и при этом видим около десятка банков, которые так и не определились со своей бизнес-моделью, то есть не нашли для себя ту нишу, где они должны работать. Конечно, это мешает их развитию", – сказала Рожкова.

При этом замглавы НБУ заявила, что в целом банковский сектор в Украине является устойчивым.

"Адекватность капитала 18% в среднем по сектору, сектор ликвидный, прибыльный, у нас некоторые банки демонстрируют отдачу на капитал в 30% и выше", – добавила Рожкова.

Замглавы НБУ отметила, что актуальным остается вопрос большой концентрации государственных банков в секторе, но регулятор ожидает выполнения плана по уменьшению доли государства.

Как сообщалось, в октябре 2018 года Рожкова отмечала, Национальный банк считает нежизнеспособными бизнес-модели 15-18 банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155299
 
 
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