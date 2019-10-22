 Украина закупила ядерное топливо с начала года на $229 миллионов, – Госстат

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

По данным Государственной службы статистики, за восемь месяцев текущего года для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $128,72 млн, шведского – на $100,64 млн.

Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива за отчетный период у "ТВЭЛ" (Россия) в денежном эквиваленте составила 56,1%, у Westinghouse (Швеция) – 43,9%.

Как сообщалось, Украина в 2018 году приобрела ядерное топливо на $523,15 млн (у России – на $374,62 млн, у Швеции – на $148,53 млн), в 2017 году – на $533,42 млн (у РФ – на $368,96 млн, Швеции – на $164,46 млн), в 2016 году – на $548,81 млн (у РФ – на $386,78 млн, Швеции – на $162,03 млн), в 2015 году – на $643,57 млн (у РФ – на $610,88 млн, Швеции – на $32,69 млн), в 2014 году – на $628,18 млн (у РФ – на $588,83 млн, Швеции – на $39,35 млн), в 2013 году – на $600,6 млн (все - РФ), в 2012 году – на $600,334 млн (у РФ – на $555,36 млн, Швеции – на $44,98 млн).

Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric Sweden.

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.