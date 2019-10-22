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 Аграрный рынок, Корпоративные отношения
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Все про:аудит (221) спирт (48) Минэкономразвития (901)

 Минэкономики планирует законсервировать часть спиртовых заводов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в рамках реформирования спиртовой отрасли намерено провести до 1 декабря 2019 года аудит спиртовых заводов и принять решение о консервации.

Об этом сообщил советник министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по вопросам спиртовой отрасли Сергей Блескун, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За месяц аудит заводов комиссией и потом решение о том, какие из них консервировать", – сказал Блескун.

По его словам, планируется ввести согласование месячных планов на производство и продажу спирта с Министерством экономики.

Помимо этого, будет создан открытый реестр перевозчиков спирта, GPS трекерами каждое транспортное средство будет оборудовано в срок до 1 декабря 2019 года.

Минэкономики также намерено установить камеры слежения на всех работающих спиртзаводах в контрольных точках (в режиме реального времени с хранением данных на едином сервере).

Как сообщалось, Министерство экономики в рамках демонополизации спиртовой отрасли предлагает отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года, а также отмену ограничений на строительство спиртовых заводов, лицензирование производства и оптовой торговли спиртом, контроль над производством со стороны государства и ограничение импорта спирта – до 1 января 2022 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155292
 
 
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