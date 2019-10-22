[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.78 27.44
 Энергетика
  324  0
Все про:Коломойский (917) суд (2011) Тарифы на электроэнергию (689) Укрэнерго (400) электроэнергия (531)

 Суды остановили действие новых тарифов "Укрэнерго" для 10 компаний

Суды разных инстанций приостановили действие тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу, который был установлен НКРЭКУ с начала работы нового рынка электроэнергии (в июле-августе 2019 года), для более десяти промышленных предприятий.

Об этом сообщил член правления "Укрэнерго", глава юридического подразделения компании Максим Юрков, передает БизнесЦензор со ссылкой на ExPro.

"На данный момент у нас по обращениям для десяти предприятий приостановлен тариф на передачу, который установлен постановлением №1411 (документом установлен тариф на передачу в размере 312,14 грн за МВт-ч, – ред.), которое действует с августа. И для немного меньшего круга предприятий приостановлено действие постановления №954 (документом установлен тариф на уровне 347,43 грн за МВт-ч, – ред.), которое определяет тариф на июль", – сказал Юрков.

Представитель компании добавил, что суд принял постановления об обеспечении исков предприятий и приостановил действие тарифов "Укрэнерго" для них лишь временно – до решения дела по существу. В этих судебных делах предприятия подали иски к НКРЭКУ, а системный оператор и ГП "Гарантированный покупатель" выступают третьими сторонами.

Вместе с тем, Юрков отметил, что на сегодняшний день компания ведет 15-20 дел по подобным искам и ни одного решения по существу судами еще не было принято.

"Мы видим из практики работы суда, иногда суд действует достаточно оперативно, а иногда – суды не спешат выносить решение по существу. На данный момент, у нас есть дела, которые уже несколько месяцев находятся в письменном производстве без вызова сторон. Суд изучает материалы и фактически ничего не происходит, было бы замечательно, если бы суды действовали более оперативно и оказывали надлежащую правовую оценку для того, чтобы эта ситуация решились быстрее", – добавил Юрков.

В свою очередь первый заместитель председателя правления компании Владимир Кудрицкий уточнил, что "Укрэнерго" будет требовать от предприятий полной оплаты стоимости новых тарифов в случае принятия судами решения о правомерности их применения.

Читайте также: "Укрэнерго" спрогнозировало нехватку средств на оплату "зеленых" тарифов из-за заводов Коломойского

Как сообщалось, по данным "Укрэнерго", общая сумма недополученных средств в июле-августе лишь от 5 предприятий, связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, для которых судом было приостановлено действие новых тарифов "Укрэнерго", составляет 321,4 млн грн.

В связи с этим кК концу года у НЭК "Укрэнерго" может возникнуть дефицит средств в сумме 1,58 млрд грн (9% всех расходов) для компенсации ГП "Гарантированный покупатель" и поставщикам универсальных услуг (ПУП) расходов на оплату "зеленого" тарифа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155282
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГПУ Донбасс Зеленский Кабмин Милованов Тимофей Нацполиция правоохранительные органы суд США
 
 
 
 
 
 вверх