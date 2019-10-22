 Кабмин отстранил главу Госгеокадастра в Киевской области, – Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время совещания в Главном управлении Госгеокадастра в Киевской области, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Госгеокадастр в Киевской области – это клондайк для схематозникив и нечестных чиновников. На эту область приходится больше всего жалоб от граждан о неправомерных действиях со стороны руководства", – сказал Гончарук.

Премьер уточнил, что в этом году в центральный аппарат Госгеокадастра поступило 1 116 жалоб. Из них 420 – на деятельность Главного управления в Киевской области. Кроме того, Киевская область – лидер по показателю несвоевременно рассмотренных обращений граждан о предоставлении разрешения на отвод земельных участков.

"О произволе в этом учреждении я знаю давно и не со слов. Еще со времен работы в Офисе президента я занимался проблемой непрозрачных схем распределения земель. Один из самых громких примеров – госпредприятие "Пуща-Водица", – отметил глава правительства.

Глава Кабмина напомнил, что правительство уже уволило 2 руководителей региональных управлений Госгеокадастра в Одесской и Закарпатской областях, а до этого руководителей еще в 12 областях.

"Очень скоро проведем конкурсы и на должности руководителей всех территориальных управлений. Если конкурс выигрывает человек, который снова будет работать в интересах отдельных лиц, мы его тоже уволим. И так, пока не найдем честных и добросовестных менеджеров в каждое учреждение", – сказал Гончарук.

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Как сообщалось, ранее стало известно, что следователи Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области расследуют вывод 323 га земель госпредприятия "Пуща-Водица" с помощью участников АТО.

С 2016 года Главное управление Госгеокадастра в Киевской области возглавляет Людмила Приходько.