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Все про:авиация (1110) Wizz Air (134) пассажиропоток (307)

 Wizz Air увеличила перевозки пассажиров на украинских направлениях в 2 раза

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air Holdings Plc планирует в 2019 году перевезти на украинских рейсах около 2,4 млн пассажиров, что на 60% больше, чем было по итогам 2018 года.

Об этом сообщил директор по персоналу Wizz Air Holdings Plc Йохан Эйдхаген во время пресс-конференции в Киеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Эйдхагена, за январь-сентябрь 2019 года авиакомпания уже перевезла 1,8 млн пассажиров, что превышает показатель прошлого года в два раза.

В настоящее время авиакомпания летает из четырех украинских городов - Киева, Львова, Харькова и Одессы, но с марта 2020 года планирует также начать летать из аэропорта Запорожья.

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 25 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 120 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

К концу 2019 года компания намерена перевезти 40 млн пассажиров по всем маршрутам.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155267
 
 
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