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Все про:Медведчук (81) телевидение (196) Newsone (4) Окружной админсуд Киева (6)

 Суд начал рассматривать дело о лишении лицензии телеканала NewsOne окружения Медведчука

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по делу об аннулировании лицензии ООО "Новости 24 часа" (логотип NewsOne).

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает БизнесЦензор.

"Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания подал иск об аннулировании лицензии телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа").

Напомним, в июле Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил провести внеплановую выездную проверку телеканала NewsOne в связи с заявлениями канала о планах провести телемост с запрещенным к трансляции на территории Украины российским телеканалом "Россия 1".

Ранее временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой созвать внеочередное заседание СНБО в связи с намерением NewsOne провести телемост с каналом "Россия 1".

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Напомним, новосозданный медиахолдинг "Новости" 14 июня сообщил, что нардеп Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации".

В декабре Тарас Козак стал официальным владельцем всех входящих в "112 Украина" шести телеканалов. В декларации Козак указал их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

Ранее Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.

Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука и входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза".

 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155264
 
 
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