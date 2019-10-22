 Трамп оценил упущенную прибыль из-за работы на посту президента США в $5 миллиардов

Об этом глава государства сообщил журналистам, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы сделал это тут же, потому что кому какая разница, если ты можешь себе это позволить, какая разница?", – отметил Трамп.

Как отмечает агентство, в то же время президент США не привел никаких доказательств своим словам.

Трамп также выразил недовольство тем, что ему пришлось отказаться от проведения саммита G7 в июне на своем гольф-курорте Trump National Doral в Майами. Идея проведения саммита в отеле подверглась резкой критике со стороны как демократов, так и республиканцев, отметивших возможную выгоду Трампа от пребывания на посту президента.

Трамп отмахнулся от конституционного положения, которое запрещает президентам и законодателям получать прибыль от нахождения на посту.

"Потерял я $2 миллиарда, $5 миллиардов или меньше, это ничего не меняет. Мне все равно. Я делаю это для страны. Я делаю это для народа ", – сказал Трамп.

По словам президента, он провел бы саммит G7 в Doral бесплатно для американских налогоплательщиков, но теперь будет искать другие варианты.

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По оценке журнала Forbes, собственный капитал Трампа составляет $3,1 млрд и не изменился по сравнению с прошлым годом.

После аналогичного заявления Трампа в августе Forbes написал: "Трамп не теряет от $3 до $5 миллиардов. Его доход даже близко не $3 миллиарда".

Хотя личный капитал Трампа на протяжении последнего года остается на одном уровне, он поднялся в списке самых богатых людей мира по версии Forbes, поскольку десятки других предпринимателей терпели финансовые неудачи, в то время как активы американского президента в недвижимости лучше удерживали позиции.

Агентство напоминает, что в отличие от других президентов США последних лет, Трамп отказался публиковать налоговую декларацию, вступив в борьбу с Конгрессом и судами, чтобы сохранить в тайне информацию о своих финансах.