 Польский Getin Holding выставил на продажу украинский "Идея Банк"

Об этом говорится в сообщении польской компания на сайте Варшавской фондовой биржи, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finclub.

В частности, Getin Holding сообщает о подписании письма о намерениях с фондом прямых инвестиций.

"В письме о намерениях фонд выразил желание купить до 100% акций "Идея Банка", базирующегося во Львове, и до 100% ООО "Нью Финанс Сервис", со штаб-квартирой в Киеве", – сказано в сообщении холдинга.

В соответствии с Письмом о намерениях, Фонд проведет 6-недельное исследование компаний и проведет комплексную юридическую экспертизу (due diligence), а после ее положительного результата согласует условия рассматриваемой транзакции, включая размер пакета акций и долей потенциальной сделки.

Getin Holding S.A. согласился предоставить Фонду исключительные права на переговоры о продаже "Идея Банка" и "Нью Финанс Сервис" на период до 1 января 2020 года.

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В соответствии с графиком, установленным сторонами в письме о намерениях, закрытие сделки по продаже бизнесов может произойти в первом квартале 2020 года.

В сообщении отмечается, что письмо о намерениях не является обязательством сторон заключать финальные договоры купли-продажи активов.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. Единственным его акционером является финансовая группа Getin Holding S.A.