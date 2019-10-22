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Все про:субсидия (448) коммунальные услуги (193) Госстат (798)

 Расходы на выплату субсидий с начала года выросли на 24%, – Госстат

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в январе-августе 2019 года были назначены на сумму 974,9 млн грн, что на 24,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

В частности, в городской местности субсидии были назначены на сумму 693,9 млн грн, в сельской – 281,0 млн. грн.

По информации Госстата, за субсидиями на оплату ЖКУ в январе-сентябре обратились 2 млн 573 тыс. домохозяйств, что на 41,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В городской местности за девять месяцев 2019 года субсидии назначены 2 млн 223 тыс. семей, в сельской – 1 млн 32 тыс. семей.

По сравнению с январем-августом 2018 года количество семей, которым назначены субсидии, увеличилось на 3,2%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в сентябре 2019 года, по сравнению с сентябрем 2018 года, увеличился на 13% – до 115,7 грн.

В сентябре 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 2 млн 335 тыс. домохозяйств.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155256
 
 
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