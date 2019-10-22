 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть "Привата", которая нарастила количество газовых модулей до 514 единиц, снизила цены в среднем на 11-12 копеек – до 11,14-11,20 грн за литр. Самая низкая цена в сети "Привата" зафиксирована в Житомирской и Черкасской областях – 10,40-10,50 грн/л.

На станциях WOG и ОККО цена на стелах (без учета программ лояльности) опустилась на 7-8 копеек – до 12,03 грн/л.

Сети AMIC, SOCAR, UPG, BVS и SUN OIL снизили цены на 2-20 коп./л.

Как сообщалось, цены на автогаз в розничных сетях перешли к снижению 16 октября. Средняя по стране стоимость автогаза в сетях АЗС за это время уменьшилась на 20 коп./л.