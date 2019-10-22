 "Ривнегаз" планирует направить средства от нового тарифа на модернизацию сетей

Об этом сообщает пресс-служба оператора газовых сетей Ривненской области, передает БизнесЦензор.

В компании отмечают, что регулятор также предусмотрел средства на формирование обменного фонда счетчиков. Это приборы учета, которые будут устанавливаться потребителям на время проведения поверки счетчика. Для АО "Ривнегаз" предусмотрено 3,61 млн грн на приобретение таких приборов учета, что позволит приобрести 6,65 тыс. счетчиков или примерно 30% от потребности.

Также предусмотрено 5,89 млн грн на замену 3,75 тыс. счетчиков, которые по результатам поверки признаны непригодными.

"К сожалению, расходы на поверку и ремонт счетчиков выросли незначительно и ситуация в этой сфере в целом не изменится", – констатируют в компании.

Кроме того, средства из ежемесячного платежа будут направлены на операционные расходы (технологический газ, расходы на сырье и материалы, ГСМ, зарплата специалистов) – 61% от суммы, на модернизацию сетей – 9,2%, работу АДС – 7,6%, установку и замену счетчиков – 1,5%, обслуживание клиентов – 3,8%, налоги – 16,8%.

"В структуре нового тарифа наибольший рост предусмотрен по статье расходы на оплату труда и налогов. До сих пор в действующем тарифе заложена заработная плата в размере 4992 грн в месяц с учетом налогов. Если предложенная структура тарифа будет утверждена, то газораспределительные предприятия смогут пересмотреть зарплаты работников, отток которых в течение последних лет особенно ощутим", – уточнили в компании.

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За последние пять лет АО "Ривнегаз" получило от деятельности по распределению природного газа убыток на сумму 441,9 млн грн. Только в этом году компания сумма убытков составляет 165 млн грн.

"К сожалению, в структуре нового тарифа НКРЭКУ вообще не предусмотрела возмещение убытков за предыдущие периоды", – отмечается в сообщении.

В компании обратили внимание, что согласно новой методике, потребитель платит доставку только необходимого ему объема газа. Стоимость услуги зависит только от объема газа потребленного потребителем за предыдущий год. В случае снижения потребления, размер платы за доставку газа будет снижен.

Следует отметить, что по результатам первого в Украине опрос потребителей энергетических услуг, итоги которого 17 сентября обнародовал Киевский международный институт социологии, 74% потребителей считают отделение платежа за доставку газа от общего счета за газ более прозрачным и понятным, чем действующая система начислений.

"Новая модель тарифообразования позволит завершить процесс отделения услуги распределения от продажи самого газа, как товара. Соответствующие шаги предусмотрены законом "О рынке природного газа" и требованиями Третьего энергетического пакета. Потребитель будет видеть, сколько он платит за газ и за его доставку и влиять на свои расходы", – пояснили в компании.

Напомним, 7 октября НКРЭКУ утвердила методику расчета тарифов на основе заказанной мощности. На этом же заседании регулятор рассмотрел новые тарифы для газораспределительных предприятий.

Средневзвешенный тариф на доставку газа по всем 44-х газораспределительным предприятиям вместо действующего 0,56 грн за кубометр составляет 1,01 грн за куб. м. Новая методика также позволит выделить плату за доставку газа из стоимости самого газа. За транспортировку газа потребитель будет платить отдельным счетом. Это позволит отграничить конкурентный рынок поставок газа от монопольных услуг распределения.

Ожидается, что отдельные счета за доставку газа и газ как товар значительно упростят процесс смены поставщика газа для бытовых потребителей и будут способствовать дальнейшей либерализации розничного рынка природного газа в Украине.