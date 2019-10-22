 ОСМД привлекли 700 миллионов "теплых кредитов" с начала года

Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины, передает БизнесЦензор.

Как пояснил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук, результаты мониторинга действия государственной программы "теплых кредитов" доказывают, насколько стремительно возросло доверие ОСМД к этому механизму за 5 лет. Ведь государство выполняет свою роль, в частности:

оказывает значительное возмещение до 70% суммы "теплых кредитов";

облегчает финансовую нагрузку ОСМД во время комплексной термомодернизации.

При этом дополнительную компенсацию по "теплым кредитам" можно получить в рамках более 170 действующих местных программ в различных регионах Украины.

"Как следствие, двойное и тройное возмещение может охватить фактически всю сумму "теплого кредита" для ОСМД. Такое выгодное софинансирование привлекает все больше новых участников", - прокомментировал Савчук.

Всего с начала действия программы для ОСМД в 2015 году и сегодня ее участниками стали почти 5000 объединений по всей стране, использовав около 1,4 млрд грн "теплых кредитов" на комплексные энергоэффективные мероприятия в многоэтажках.