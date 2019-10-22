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 Минрегион вновь будет готовить новый законопроект для решения проблемы "долгостроев"

Министерство развития общин и территорий Украины начинает диалог с общественностью относительно наработки нового законопроекта, который бы позволил урегулировать вопрос достройки объектов, которые пока не введены в эксплуатацию.

Об этом сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак во время общения с инвесторами недостроенных домов в Киеве, передает БизнесЦензор.

Бабак отметила, что существующие проблемы долговременные и не решались в течение последних лет. И проблемы начались, когда было принято законодательство, которое позволило строить за деньги людей жилые дома с нулевой стадии.

"Каждый из вас столкнулся с той или иной проблемой: спрос на жилье не формировался должным образом, кризис в отрасли, мошенничество с выдачей разрешений на строительство на уровне органов местного самоуправления. Хочу вас заверить, что разработанный проект закона "О защите прав пострадавших физических лиц-вкладчиков в строительство многоквартирных жилых домов" не имеет поддержки как у меня, так и у специалистов Министерства. Поэтому мы начинаем работу над новым законопроектом и создаем рабочую группу, в которую приглашаем вас. Первое заседание состоится 1 ноября", – сообщила Бабак.

Для того, чтобы работа была конструктивной, министр предложила инвесторам определиться с представителями, которые примут участие в первоначальном обсуждении концепции закона, который должен урегулировать вопрос "долгостроев". Также в рабочую группу будут приглашены представители Киевской городской государственной администрации, профильных ассоциаций, специалисты и эксперты.

Кроме того, Бабак отметила, что Министерство выступит с инициативой инвентаризации всех таких проблемных объектов по всей Украине. Для этого на областные государственные администрации будет направлено поручение собрать всю актуальную информацию.

"Когда у нас будет картина в разрезе областей, тогда организуем отдельное совещание с представителями регионов. Но я думаю, что на примере киевских "долгостроев" можно будет разработать стандартные подходы решения этой проблемы для всей Украины", – отметила Бабак.

Как сообщалось, в мае Минрегион уже представил законопроект "О защите прав пострадавших физических лиц при строительстве жилой недвижимости", призванный решить проблему "долгостроев".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155231
 
 
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