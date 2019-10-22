 Газопровод в Болгарии для "Турецкого потока" построят в первом полугодии 2020 года, – Новак

Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается морского участка ("Турецкого потока") и строительства инфраструктуры на территории Турции, все идет по плану. Небольшие задержки относительно Болгарии, но в течение следующего первого полугодия инфраструктура должна быть построена", - сказал Новак.

Российский министр отметил, что "все необходимые процедуры, которые связаны с выбором поставщика, контрактными процедурами, уже произведены болгарской стороной. Выиграла совместная компания из Саудовской Аравии и Италии, которая реализует этот проект и в первом полугодии должна сдать его в эксплуатацию".

"Все решения, которые касаются развития газотранспортной инфраструктуры, соответствуют европейскому законодательству. Это проекты, которые реализуются непосредственно министерствами энергетики соответствующих стран. Мы не видим никаких причин, проблем. В настоящее время они не возникали. Идет плановая работа по строительству этих объектов", - подчеркнул министр.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами в обход территории Украины. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд кубометров газа в год.

Предназначенная для Европы вторая нитка "Турецкого потока" рассчитана на 15,75 млрд кубометров газа в год. Из них 3,5 млрд кубометров отведено для Болгарии, 2,5 млрд кубометров - для Сербии, 6 млрд кубометров - для Венгрии.