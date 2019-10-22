[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.78 27.44
 Энергетика
  232  0
Все про:Болгария (82) Газ (3803) газопровод (622) Сербия (24) строительство (1240) Новак Александр (104)

 Газопровод в Болгарии для "Турецкого потока" построят в первом полугодии 2020 года, – Новак

Газотранспортная инфраструктура на территории Болгарии до Сербии для приема газа из "Турецкого потока" должна быть построена в течение первого полугодия 2020 года.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается морского участка ("Турецкого потока") и строительства инфраструктуры на территории Турции, все идет по плану. Небольшие задержки относительно Болгарии, но в течение следующего первого полугодия инфраструктура должна быть построена", - сказал Новак. 

Российский министр отметил, что "все необходимые процедуры, которые связаны с выбором поставщика, контрактными процедурами, уже произведены болгарской стороной. Выиграла совместная компания из Саудовской Аравии и Италии, которая реализует этот проект и в первом полугодии должна сдать его в эксплуатацию".

"Все решения, которые касаются развития газотранспортной инфраструктуры, соответствуют европейскому законодательству. Это проекты, которые реализуются непосредственно министерствами энергетики соответствующих стран. Мы не видим никаких причин, проблем. В настоящее время они не возникали. Идет плановая работа по строительству этих объектов", - подчеркнул министр.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами в обход территории Украины.  Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд кубометров газа в год.

Предназначенная для Европы вторая нитка "Турецкого потока" рассчитана на 15,75 млрд кубометров газа в год. Из них 3,5 млрд кубометров отведено для Болгарии, 2,5 млрд кубометров - для Сербии, 6 млрд кубометров - для Венгрии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155224
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГПУ Донбасс Зеленский Кабмин Киев Нацполиция правоохранительные органы Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх