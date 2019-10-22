 Нацбанк предложил упростить требования к защите помещений небанковских учреждений

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение НБУ, передает БизнесЦензор.

С этой целью разработан проект постановления правления НБУ "Об утверждении изменений в Правила по организации защиты помещений небанковских учреждений в Украине", размещенный для общественного обсуждения на страницах официального интернет-представительства НБУ.

Как сообщается, документ либерализирует ряд требований к обеспечению сохранности ценностей и безопасности персонала небанковских учреждений, в том числе путем применения кассовых машин (АТМ-систем) в качестве альтернативы обустройства рабочих мест кассиров конструктивными элементами.

В небанковским учреждениям, в частности, предлагается предоставить право самостоятельно определять обустройство рабочих мест кассиров при условии обеспечения надлежащей безопасной работы сотрудников, обустройство помещений видеонаблюдением, конструктивными защитными элементы и тому подобное, необходимость использования хранилищ (сейфов, используемых как хранилище) и класс их сопротивления.

Замечания и предложения к проекту указанного постановления принимаются до 18 ноября 2019 года на почтовый или электронный адрес НБУ.