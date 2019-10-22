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 "Укрзализныця" отчиталась об увольнении большей части руководства филиала пассажирских перевозок

Компания "Укрзализныця" с начала года сменила большую часть руководящего состава филиала, который отвечает за пассажирские перевозки железнодорожным транспортом.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"С начала года "Укрзализныця" сменила 55% руководящего состава производственных подразделений филиала "Пассажирская компания", - сообщает компания.

Это начальники вагонных участков, депо и вокзалов, которые ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности или подозреваются в злоупотреблениях, указывается в сообщении.

Всего с начала года уже уволено 22 руководителя производственных подразделений филиала "Пассажирская компания". Кроме того, по факту нанесения ущерба компании открыто 11 дел. По 4 делам расследование завершено, похищенное имущество возвращено и убытки возмещены "Укрзализныце".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155218
 
 
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