 "Укрзализныця" отчиталась об увольнении большей части руководства филиала пассажирских перевозок

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"С начала года "Укрзализныця" сменила 55% руководящего состава производственных подразделений филиала "Пассажирская компания", - сообщает компания.

Это начальники вагонных участков, депо и вокзалов, которые ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности или подозреваются в злоупотреблениях, указывается в сообщении.

Всего с начала года уже уволено 22 руководителя производственных подразделений филиала "Пассажирская компания". Кроме того, по факту нанесения ущерба компании открыто 11 дел. По 4 делам расследование завершено, похищенное имущество возвращено и убытки возмещены "Укрзализныце".