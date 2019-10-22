 "Центрэнерго" нужно выставить на продажу вместе с государственными шахтами, – Герус

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Я считаю, что приватизировать нужно, но вместе с определенной сырьевой базой. Взять перспективные государственные шахты, у которых есть запас угля, и которые могут работать, объединить их с "Центрэнерго" и продать", – сказал Герус.

По мнению главы парламентского комиетат, фактическое отсутствие конкурентного рынка угля в стране отпугивает потенциальных покупателей генерирующей компании, тогда как предложение ее приватизировать вместе с угледобывающими компаниями вызовет дополнительный интерес.

"Если продавать "Центрэенерго" без угля, то потенциальный инвестор задаст вопрос о том, где его брать. Ему скажут – на рынке. А что такое рынок? Там одна компания контролирует 80% внутренней добычи энергоугля. А когда у тебя монополизированный рынок сырья, то тебе очень сложно в таких условиях действовать и конкурировать. Если говорить об импорте, то покупка его из России – это нестабильность, через море – это порты, логистика, время, когда уголь может ехать полтора месяца. В данном случае, если инвестор придет и увидит, что вот у него производство электроэнергии, а вот у него сырье, – это для него лучше", – пояснил Герус.

Глава комитета такж е допустил возможность приватизации недавно возвращенной под контроль Минэкоэнерго Калушской ТЭЦ в связке с некоторыми шахтами ГП "Львов-" или "Волыньуголь".

Как сообщалось, 29 октября 2018 года ФГИ объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5,98 млрд грн. Продажа была назначена на 13 декабря 2018 года. Конкурс должен был состояться при наличии минимум двух участников, один из которых - иностранный.

После объявления конкурса первоначально о намерении участвовать в нем заявили шесть компаний, из которых документы с финансовой гарантией подали ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева и белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис".

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Однако ФГИ 11 декабря сообщил, что конкурс не состоится, так как оба указанных претендента не допущены к участию, поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям законодательства.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные, пять – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.

По итогам деятельности в 2018 году "Центрэнерго" сократило чистую прибыль в 3,8 раза (на 1 млрд 391,936 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 499,127 млн грн.