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 В Украине разрешили индивидуальную подготовку водителей

В Украине вступило в силу постановление Кабинета министров, которое разрешает индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД Украины сообщает БизнесЦензор.

Также постановление вводит такие изменения: практический экзамен состоит в территориальном центре МВД, в котором успешно составлен теоретический экзамен; срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10-ти до 2-х лет; возможность применения фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов.

Отныне свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не выдается, вместо этого оно в электронном виде вносится заведением в Единый государственный реестр МВД.

Также предусмотрено, что преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором будет осуществляться практическое занятие.

Изменениями также предусмотрено, что все выпускники, окончившие обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, допускаются к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

Также изменилась процедура аккредитации автошкол.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155208
 
 
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