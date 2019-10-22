 Wizz Air не планирует возобновлять работу дочерней компании в Украине

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Честно говоря, в настоящее время мы не рассматриваем вариант возобновления работы Wizz Air Ukraine, но мы держим руку на пульсе. Это было бы удобно для открытия новых маршрутов из Украины, но пока что это сделать не позволяют, в первую очередь, внутренние ресурсы компании", - сказал он.

При этом Эйдхаген отметил, что в последнее время операционный климат в Украине улучшился, но Wizz Air фокусируется на своих внутренних возможностях и воздерживается от такого решения для того, чтобы сохранить общий высокий уровень услуг.

Впервые Wizz Air открыла свою "дочку" в Украине в 2008 году, но в 2015 году филиал был закрыт.

В настоящее время авиакомпания летает из четырех украинских городов: Киева, Львова, Харькова и Одессы, но с марта 2020 года планирует также начать летать из аэропорта Запорожья.

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 25 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 120 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

К концу 2019 года компания намерена перевезти 40 млн пассажиров.

Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.