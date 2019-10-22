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 Власть, Регуляторная политика, Финансы, Социальная политика
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 Минсоцполитики выявило 32 миллиона незаконной соцпомощи

Министерство социальной политики Украины выявило незаконную выдачу социальной помощи на 32 млн грн гражданам, которые предоставили недостоверные данные при обращении за социальной поддержкой.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины сообщает БизнесЦензор.

Нарушения были выявлены в ходе проверки получателей социальной помощи в январе 2019 года. Обнаруженная сумма составила 3,5% от выплат помощи в этом месяце.

Проверка проведена Минсоцполитики при содействии Всемирного банка. Проверка длилась с апреля по октябрь 2019 года.

Самыми распространенными видами нарушений стали сокрытие сведений о доходах членов семьи, недекларирование транспортных средств, а также недвижимости, квартир, земельных участков, паев и средств, полученных от сдачи их в аренду.

В ряде случаев речь идет о суммах в тысячи гривен, которые были неправомерно полученные за несколько лет предоставления социальной помощи.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155192
 
 
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