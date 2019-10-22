 Минсоцполитики выявило 32 миллиона незаконной соцпомощи

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины сообщает БизнесЦензор.

Нарушения были выявлены в ходе проверки получателей социальной помощи в январе 2019 года. Обнаруженная сумма составила 3,5% от выплат помощи в этом месяце.

Проверка проведена Минсоцполитики при содействии Всемирного банка. Проверка длилась с апреля по октябрь 2019 года.

Самыми распространенными видами нарушений стали сокрытие сведений о доходах членов семьи, недекларирование транспортных средств, а также недвижимости, квартир, земельных участков, паев и средств, полученных от сдачи их в аренду.

В ряде случаев речь идет о суммах в тысячи гривен, которые были неправомерно полученные за несколько лет предоставления социальной помощи.