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 Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка "Порто-Франко"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию банка "Порто-Франко".

Об этом со ссылкой на пресс-службу фонда сообщает БизнесЦензор.

"В соответствии со статьей 53 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" 18 октября 2019 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и гражданских формирований №15561110049003068 про государственную регистрацию прекращения ЧАО "Порто-Франко" как юридического лица, и, таким образом, ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования, в процессе ликвидации банка АБ "Порт-Франко" установлено, что реальная (оценочная) стоимость активов финучреждения меньше балансовой почти в 25 раз, при этом недостаточность имущества банка составила более полумиллиарда гривен.

Совладелец и председатель наблюдательного совета банка Мирослав Школенко находится в розыске по статье присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК).

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) решил ликвидировать ПАО "АБ "Порто-Франко" 30 января 2015 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155169
 
 
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