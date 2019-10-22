[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.78 27.44
 Транспорт
  1413  10
Все про:авиация (1110) Запорожье (260) авиасообщение (1353) лоукост (197) Wizz Air (134)

 Wizz Air запускает 6 авиарейсов из Запорожья в Польшу, Австрию и Литву

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air Holdings Plc запускает из Запорожья рейсы в Гданьск, Вроцлав, Краков (все - Польша), Вену (Австрия) и Вильнюс (Литва), сообщил директор по персоналу Wizz Air Holdings Plc Йохан Эйдхаген.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По его словам, рейсы будут осуществляться два раза в неделю. Их стоимость - от 569 грн. Рейсы начнут работать с марта 2020 года.

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 25 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 120 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

К концу 2019 года компания намерена перевезти 40 млн пассажиров.

Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155163
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
 Топ комментарии
 
Не стоит завидовать, Запорожье довольно таки запущенный город.
 показать весь комментарий
 
А причем тут аэропорт? Из него рейсы летают, даже в Вену.
Претензии выставляй Бене, который в этот аэропорт не пускает конкурентов.
 показать весь комментарий
 
Да, цену на Вену знаю. Претензии именно Бене так как на Вену летает его МАУ.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И только Днепр как какое- то захолустье без нормального аэропорта. Ни одна тварь нихере не сделала для города, что ********** Кучма со своими родственниками, что Тимошонка тюлька продажная только языком молоть, что депутаты конченные. Да завидую жителям Запороджья, у них есть аэропорт а у нас зато есть твари- соотечественники
 показать весь комментарий
 
 
Не стоит завидовать, Запорожье довольно таки запущенный город.
 показать весь комментарий
 
 
Вы не представляете этого унизительного состояния, когда каждый раз телипаешься в Киев или Львов чтобы куда- то улететь или сесть на поезд. Вот честно ощещение человека живущего в каком- то Мухосранске а не в миллионнике.
 показать весь комментарий
 
Это только один аспект. Если брать всё вместе - Запорожье намного хуже Днепра.
 показать весь комментарий
 
А причем тут аэропорт? Из него рейсы летают, даже в Вену.
Претензии выставляй Бене, который в этот аэропорт не пускает конкурентов.
 показать весь комментарий
 
 
А цену на Вену знаешь ? Претензии Бене? Правда? А где Беня взял этот аэропорт не подскажешь? Кто ему с барского плача продал аэропорт не расскажешь?
 показать весь комментарий
 
Да, цену на Вену знаю. Претензии именно Бене так как на Вену летает его МАУ.
 показать весь комментарий
 
 
А я хочу предьявить претензии тому поцу который продал аэропорт. Была б моя воля кастрировала бы.
 показать весь комментарий
 
Кастрируй беню, говорят же тебе! А ты кого угодно обвиняешь, кроме него, который этот аэропорт украл! Wizz Air запускает 6 авиарейсов из Запорожья в Польшу, Австрию и Литву - Цензор.НЕТ 7051
 показать весь комментарий
 
 
скоро мадьяры укрозлизныцю обанкротят)))
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГПУ Донбасс Зеленский Кабмин Киев Нацполиция правоохранительные органы Россия суд
 
 
 
 
 
 вверх