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 Аграрный рынок, Корпоративные отношения
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 В Одесской области сгорел цех крупного производителя чеснока

В Одесской области сгорели производственные мощности по переработке чеснока компании "Агро-Патриот".

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, передает БизнесЦензор.

Пожар на площади 1 тыс. м² был потушен. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Соучредитель компании "Агро-Патриот" Наталья Сударкина написала в Facebook, что компания не сможет продолжить деятельность.

"Мы строили чесночный бизнес больше 10 лет. Начинали с 10 га земли без техники, денег и опыта. Мы верили в свою мечту, и делали невозможные вещи. Смело могу сказать, что сегодня мы лидеры этой отрасли в Украине, мы экспортируем нашу продукцию в США,Канаду и Европу, приняли заказы на Японию - самые требовательные рынки в мире! Мы боролись с системой, "гос помощниками", отбивались от рейдерсикх атак, обысков и арестов техники, от сфабрикованных уголовных дел и требований отдать бизнес. Сегодня все закончилось. Агро- Патриот умер", - сообщила она.

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В Одесской области сгорел цех крупного производителя чеснока 02

В Одесской области сгорел цех крупного производителя чеснока 03

В Одесской области сгорел цех крупного производителя чеснока 04

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155160
 
 
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