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 Прокуратура направила в НАБУ дело о коррупции чиновников НАПК и Администрации президента

Генпрокуратура направила уголовное производство по факту злоупотребления властью должностными лицами Нацагентства по предотвращению коррупции и Администрации президента Украины в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГПУ сообщает БизнесЦензор.

"Так, по версии следствия, должностные лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, вероятно действуя по указаниям должностных лиц Администрации Президента Украины, в течение 2017 года принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, или неоправданно таких проверок вообще", - сообщает прокуратура.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155156
 
 
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