 Прокуратура направила в НАБУ дело о коррупции чиновников НАПК и Администрации президента

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГПУ сообщает БизнесЦензор.

"Так, по версии следствия, должностные лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, вероятно действуя по указаниям должностных лиц Администрации Президента Украины, в течение 2017 года принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, или неоправданно таких проверок вообще", - сообщает прокуратура.