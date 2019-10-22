 "Ивано-Франковскгаз" направит средства от нового тарифа на ремонт и модернизацию

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Ивано-Франковскгаз" сообщает БизнесЦензор.

"Эти средства будут направлены на поддержку текущей работы сетей, экстренный ремонт газопроводов, модернизацию газораспределительной системы, работу аварийно-диспетчерской службы, установку, замену, поверку счетчиков, сервисы для клиентов, налоги", - сообщает компания.

"Впервые за последние пять лет Нацкомиссия предусмотрела в новом тарифе АО "Ивано-Франковскгаз" увеличение расходов на модернизацию системы газоснабжения - на 40,5 млн грн. На сегодня в Ивано-Франковской области самортизировано 1922 км сетей", - говорится в сообщении.

Из-за многолетнего недофинансирование отрасли, эта цифра ежегодно увеличивается, что угрожает безаварийному и бесперебойному газоснабжению.

"Новый тариф позволит компании капитально отремонтировать и заменить 41 км сетей. Это вдвое больше чем в этом году, и втрое - чем в 2018р. Кроме того, предусмотрено увеличение финансирования на шкафные регуляторные пункты, которые круглосуточно поддерживают давление газа в сети на необходимом уровне. С нового тарифа компания сможет закупить 57 ШРП. Для сравнения, это почти вдвое больше чем в этом году", - сообщает "Ивано-Франковскгаз".

Дополнительные средства будут выделены и на безопасность потребителей газа, в частности работу аварийно-диспетчерской службы.

На Прикарпатье газифицировано более 600 населенных пунктов, от жителей которых поступают более 20 тыс. аварийных вызовов в год. Чтобы быстро прибыть на вызов и локализовать аварийную ситуацию, бригада АДС должна иметь специализированный автомобиль укомплектованный необходимыми приборами. Но автотранспорт АО "Ивано-Франковскгаз" более чем на 50% самортизирован. В новом тарифе впервые за последние 6 лет предусмотрена закупка 5 единиц спецтехники.

Также предусмотрено финансирование и обменного фонда счетчиков. Это приборы учета, которые будут устанавливаться потребителям на время проведения поверки счетчика. Для "Ивано-Франковскгаза" предусмотрено 4,45 млн грн на приобретение таких приборов. Эти средства позволят приобрести 5240 бытовых счетчиков.

"В структуре нового тарифа предусмотрено и расходы на оплату труда газовиков. Это поможет остановить массовый отток квалифицированных работников. За три года из компании уволилось более 1 тыс. человек. Как правило, это слесари, сварщики, монтеры, водители - люди, которые круглосуточно обеспечивают безаварийный распределение газа", - говорит финансовый директор АО "Ивано-Франковскгаз" Дмитрий Горбатюк.

После утверждения нового тарифа АО "Ивано-Франковскгаз", средний платеж за доставку газа для жителей Прикарпатья будет составлять около 159 грн на месяц.

Одновременно с наличием тарифных средств на зарплаты, инвестиции, ремонты, учет газа, газораспределительные компании должны иметь оборотные средства для расчетов с другими участниками газового рынка.

"За последние пять лет (2015-2019 гг.) АО "Ивано-Франковскгаз" получило от деятельности по распределению природного газа убытки на сумму 638 млн грн только в текущем году компания получит убытки на сумму 296 млн грн. К сожалению, НКРЭКУ в структуре нового тарифа предусмотрела очень медленное возмещение убытков за предыдущие периоды", - сообщает компания.

Например, в новом тарифе АО "Ивано-Франковскгаз" в качестве компенсации должен получить 100,3 грн, в то время как задолженность компании перед другими участниками газового рынка составляет 562,1 млн грн. Поэтому при таком финансировании компенсаций, АО "Ивано-Франковскгаз" понадобится около 6 лет, чтобы рассчитаться с контрагентами. Поэтому проблема долгов между участниками газового рынка не решается новыми тарифами.