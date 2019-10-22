 Аэропорт "Киев" задерживает рейсы из-за тумана

Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает БизнесЦензор.

"В Международном аэропорту "Киев" 22 октября в связи с сильным туманом задерживаются некоторые рейсы. Видимость по состоянию на 9:00 составляет 250 м, вертикальная видимость - 30 м", - сообщает аэропорт.

Отменен ночной рейсы в Варшаву (LOT), в связи с возвращением самолета в аэропорт вылета. Причиной возвращения самолета авиакомпании LOT назад в Варшаву стали неблагоприятные погодные условия.

Кроме этого, два рейса из Рима (Alitalia) и Кельн (WizzAir) были перенаправлены к запасному аэродрому в Борисполь. Пассажиров, которые должны были лететь обратными рейсами в Рим и в Берлин, было перевезено автобусами в аэропорт Борисполь.

На внутренних рейсах авиакомпании "Мотор Січ" наблюдается задержка от одного часа до нескольких, в связи с плохой видимостью как в киевском аэропорту, так и в местных аэропортах.

Задерживается прибытие самолетов из Берлина и Гамбурга (WizzAir) в связи с поздним вылетом.

Как писал БизнесЦензор, международный аэропорт "Борисполь" вечером в понедельник приостановливал обслуживание пассажиров.