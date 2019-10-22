 "Укрзализныця" оценивает свои потребности для работы и развития в 108 миллиардов ежегодно

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

По его словам, сегодня инфраструктура нуждается в уровне CAPEX, который позволит на базовой сети - около 19 тыс км - восстановить технологические параметры инфраструктуры.

"Сегодня у нас примерно 5000 км базовой сети характеризуются просроченным износом и нуждаются в реконструкции. Добавьте к этому еще и инвестиции в автоматизацию железной дороги", - отметил Пашкевич.

Для сравнения: инфраструктурная сеть Польше, почти эквивалентна Украине, но находится в гораздо лучшем состоянии, и требует $3,5 млрд (около 88 млрд грн), сообщает "Укрзализныця".

Пашкевич напомнил, что "Укрзализныця" - это единственная компания в Европе, а скорее в мире, которая платит налог на землю, находящуюся под инфраструктурой.

"Это абсурд. Налог на землю под инфраструктурой должен быть "ноль", и это должно быть закреплено на законодательном уровне. Мы общаются по этому поводу с представителями политического истеблишмента, объясняем нашу позицию. Более того, мы готовы средства, уплачиваемые как налог на землю в местные бюджеты, в пропорции 1: 1 направить на развитие инфраструктуры", - отметил Пашкевич.