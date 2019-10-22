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 Дубилет анонсировал сокращение количества работников Госаудитслужбы в 8 раз

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о намерении реформировать Государственную аудиторскую службу и сократить большую часть сотрудников.

Об этом Дубилет написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сейчас там работает 3212 человек, и они получают опасно низкие зарплаты. К чему это может приводить, можете догадаться. Количество сотрудников этого органа будет сокращено до около 400", – сообщил Дубилет.

Также Дубилет назвал ключевые направления реформы Госаудита.

"Госаудит должен фокусироваться на серьезном мошенничестве. Те работники, которые остаются, должны быть настоящими профессионалами, работающими по международным стандартам и риск-ориентированному подходу, а не придираться к запятым", – сообщил он.

Министр также хочет убрать дублирование функций между Госаудитом и Счетной палатой, а также Госаудитом и силовыми органами.

"Крупные государственные компании должны проходить аудит в частных аудиторских компаниях (собственно, иногда сейчас так и происходит). С другой стороны, чем больше мы приватизируем, тем меньше надо проводить аудит", – сообщил он.

"Также отмечу, что любое массовое сокращение государственных служащих – это болезненный процесс. Мы будем сотрудничать с Гоструда, профсоюзами и другими сторонами, чтобы не бросать просто так людей на произвол судьбы", – добавил Дубилет.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в воскресение, 20 октября, передал Государственную аудиторскую службу в подчинение Министерства финансов, сообщила глава Минфина Оксана Маркарова.

Напомним, Кабинет министров создал Государственную аудиторскую службу в октябре 2015 года путем реорганизации Государственной финансовой инспекции. Деятельность Госаудитслужбы координировал Кабинет министров.

Кабмин 29 сентября уволил Лидию Гаврилову с должности главы Государственной аудиторской службы, назначив временно исполняющей обязанности главы ведомства заместителя председателя указанной службы Галину Вашеку.

Гаврилова была председателем Государственной аудиторской службы Украины с декабря 2015 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155138
 
   
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Вангую, что зарплаты оставшимся в 8 раз никто подымать не будет. Максимум вдвое Дубилет анонсировал сокращение количества работников Госаудитслужбы в 8 раз - Цензор.НЕТ 3232
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Сам товарищ Дубилет проходит как свидетель со стороны Приват-Банка в международных судах, где происходят судебные тяжбы между государством Украина и олигархом-ПОЦем В. Коломойским.
Дубилет - такой же ручной песик Бени как и Богдан, Гончарук, Герус.
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