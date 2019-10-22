 Банки могут отказаться от сотрудничества с Facebook из-за его криптовалюты

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Он напомнил, что финансовые власти опасаются, что Libra будет активно использоваться для отмывания преступных доходов. Хамерс признал, что с развитием цифровых валют банкам стало сложнее выполнять требования регуляторов по борьбе с отмыванием денег.

Представитель Facebook заверил FT, что компания не будет запускать проект, пока не получит соответствующие разрешение. Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг возможно посвятит этой проблеме часть своего выступления перед Конгрессом на следующей неделе, сообщает издание.

Facebook представила Libra в середине июня. Предполагалось, что криптовалюта появится в 2020 г. и будет обеспечена валютой и активами, благодаря чему курс Libra должен быть стабильным. Для операций с криптовалютой пользователю нужно будет создать цифровой кошелек, интегрированный в Messenger и WhatsApp или доступный в виде отдельного приложения. При презентации криптовалюты Facebook обещал, что проект позволит легко и практически бесплатно совершать денежные переводы даже тем, у кого нет банковского счета, и сэкономить часть из $25 млрд, "которые мигранты теряют каждый год на комиссиях за перевод денег домой", обещала Facebook.

В октябре от участия в проекте Facebook отказались американские корпорации Visa, Mastercard, eBay и Stripe. По словам их представителей, компании видят и уважают потенциал проекта, но на данном этапе намерены сосредоточиться на других задачах. По данным The Wall Street Journal, причиной стала критика европейских и американских властей.