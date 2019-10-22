[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.78 27.44
 Макроэкономика
  52  0
Все про:ислам (5) Саудовская Аравия (229) облигации (651)

 Саудовская Аравия разместит исламские бонды на $2,5 миллиарда

Министерство финансов Саудовской Аравии начало размещение 10-летних исламских облигаций (сукук) объемом $2,5 млрд, сообщил источник в банковских кругах.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Ориентир доходности выпуска - спред к среднерыночным свопам на уровне 145-150 базисных пунктов.

Книга заявок открыта, итоговые параметры сделки будут определены во вторник. Организаторами размещения выступают JP Morgan, Standard Chartered и Aljazira Capital.

Эта сделка закроет потребности Саудовской Аравии во внешних заимствованиях на 2019 год, отметил собеседник "Интерфакса".

Ранее в этом году Саудовская Аравия разместила два транша евробондов общим объемом 3 млрд евро.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155128
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гонтарева Гончарук_Алексей Донбасс Кабмин Квартал-95 Киев Коломойский правоохранительные органы Россия
 
 
 
 
 
 вверх