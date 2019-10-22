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 Twitter меняет политику для борьбы с фейковыми новостями

Twitter разрабатывает обновленную политику компании для противодействия распространению фейковых новостей. Организация намерена бороться с манипулированием обществом.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"Мы всегда обновляем наши правила в связи изменениями поведения в онлайн-мире. Мы работаем над новой политикой по противодействию в Twitter медиа, которые фабрикуют новости и занимаются манипулированием",— говорится в сообщении Twitter.

Компания объяснила, что речь идет о медиа, которые публикуют информацию, вызывающую серьезную обеспокоенность или значительно искажающую изначальный смысл сообщений. Также Twitter намерен обращать внимание на посты, угрожающие безопасности людей.

В конце сентября Twitter совместно с YouTube и Facebook выступил с заявлением, что не будет блокировать посты политиков за нарушение правил платформы. Twitter намерен помечать такую информацию как несоответствующую требованиям.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155125
 
 
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