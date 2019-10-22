 Twitter изменит политику для борьбы с фейковыми новостями

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"Мы всегда обновляем наши правила в связи изменениями поведения в онлайн-мире. Мы работаем над новой политикой по противодействию в Twitter медиа, которые фабрикуют новости и занимаются манипулированием",— говорится в сообщении Twitter.

Компания объяснила, что речь идет о медиа, которые публикуют информацию, вызывающую серьезную обеспокоенность или значительно искажающую изначальный смысл сообщений. Также Twitter намерен обращать внимание на посты, угрожающие безопасности людей.

В конце сентября Twitter совместно с YouTube и Facebook выступил с заявлением, что не будет блокировать посты политиков за нарушение правил платформы. Twitter намерен помечать такую информацию как несоответствующую требованиям.