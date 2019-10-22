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Все про:компенсации (89) лекарства (276) США (2418) штраф (405)

 В США компании выплатят 260 миллионов компенсаций по делу передозировки препаратами

Крупная фармацевтическая компания и три крупных дистрибьютора медицинских препаратов заключили соглашение с двумя округами Огайо о выплате компенсации на общую сумму 260 миллионов долларов, чтобы избежать судебного разбирательства о их роли в смертоносном опиоидном кризисе, охватившем Америку.

Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает БизнесЦензор.

Соглашение было достигнуто в понедельник, за несколько часов до начала прений сторон в суде в Кливленде, штат Огайо. Этот процесс виделся как предвестник аналогичных исков, поданных властями более 2700 муниципалитетов и штатов по всей стране в надежде на возмещение ущебра от кризиса.

Компании-дистрибьюторы McKesson, Cardinal Health и AmerisourceBergen выплатят компенсации на общую сумму 215 миллионов долларов. Израильская фармацевстическая компания Teva заплатит 20 миллионов долларов, а также предоставит препарат субоксон (Suboxone), используемый для лечения опиоидной зависимости, на сумму 25 миллионов долларов.

"Люди не должны упускать из виду тот факт, что округа заключили очень хорошую для них сделку, и мы также установили важный национальный ориентир для других", – сказал адвокат округа Кайахога Хантер Школьник.

Округа Кайахога и Саммит подали иск, обвинив четыре компании в том, что они способствовали развитию общенационального опиоидного кризиса.

По данным правительства США, в 1997-2017 годах около 400 тысяч человек умерли от передозировки опиоидных препаратов.

По словам юристов, достигнутое соглашение даст местным властям финансовые средства, необходимые для создания программ по лечению опиоидной зависимости.

Попытки достичь общенационального соглашения провалились на прошлой неделе, когда города и округа, подавшие иски против фармацевтических компаний, отвергли предложение в виде денег, лекарств и услуг на общую сумму 48 миллиардов долларов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155107
 
 
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